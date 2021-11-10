İstanbul'dan dünyaya su mesajı
Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Masailer, başlarında taşıdıkları su kovalarıyla kentin önemli noktalarını gezerek ülkelerinde yaşanan su sorununa dikkat çekmeye çalıştı.
Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Masailer, başlarında taşıdıkları su kovalarıyla kentin önemli noktalarını gezerek ülkelerinde yaşanan su sorununa dikkat çekmeye çalıştı.
Ulaşılabilir temiz su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle sonuçları ölüme kadar varabilen sağlık sorunları yaşadıklarını anlatan Masailer, Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği'nin birçok köyde su kuyusu açtığını anlattı.