İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'den Kartal yönüne giden Osman K. idaresindeki 34 ZP 5236 plakalı kamyon, D100 kara yolu Küçükyalı mevkisinde bariyerlere çarptı. Arkadan gelen 7 ayrı araçta kazaya karışarak yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü Osman K. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle D100 kara yolu Kartal istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken kazaya karışan araçların kaldırılma işlemleri devam ediyor.

(AA)