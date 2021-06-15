İstanbul'da yollar göle döndü: Alt geçitte can pazarı
İstanbul'da Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli, Fatih, Kağıthane ve Beykoz da etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bayrampaşa'da ise bir alt geçit su ile doldu. Can pazarının yaşandığı olay iki sürücü mahsur kaldı.
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok ilçesinde aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yağış nedeniyle kentteki bazı noktalarda meydana gelen su birikintileri ve baskınlar, araçların ilerlemesini zorlaştırırken, trafik yoğunluğu da oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.
BAYRAMPAŞA'DA ALT GEÇİDİ SU BASTI
Yağışın etkisiyle Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin önündeki alt geçidi su bastı. O sırada alt geçitte seyir halindeki bir otomobil, mahsur kaldı. Araçta bulunan yaşlı kadın ve bir kişi, yüzerek kendilerine ulaşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
İtfaiyenin bölgedeki çalışması sürüyor.
Aynı bölgedeki metro istasyonuna giden yolda da su taşkını yaşandı.
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