İstanbul'da yollar göle döndü: Alt geçitte can pazarı

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok ilçesinde aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle kentteki bazı noktalarda meydana gelen su birikintileri ve baskınlar, araçların ilerlemesini zorlaştırırken, trafik yoğunluğu da oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

BAYRAMPAŞA'DA ALT GEÇİDİ SU BASTI

Yağışın etkisiyle Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin önündeki alt geçidi su bastı. O sırada alt geçitte seyir halindeki bir otomobil, mahsur kaldı. Araçta bulunan yaşlı kadın ve bir kişi, yüzerek kendilerine ulaşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İtfaiyenin bölgedeki çalışması sürüyor.

Aynı bölgedeki metro istasyonuna giden yolda da su taşkını yaşandı.