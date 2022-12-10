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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimi
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10 Aralık 2022 Cumartesi 22:15:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 22:15:00

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimi

Kaynak: AA

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İstanbul'da ‘Yeditepe Huzur Uygulaması' denetimi yapıldı. Birçok noktada gerçekleştirilen denetimlerde otomobiller didik didik aranırken, şüpheliler üst aramasından geçirildi. Uygulamaya havadan da destek verildi.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere birçok noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Oluşturulan polis kontrol noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Taksim'deki uygulamada ise ekipler araçları arayıp, sürücü ve yolcuların bilgilerini kontrol etti. Şüpheli görülen bazı sürücülere alkol kontrolü yapıldı.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya helikopter de destek verdi.

Etiketler : İstanbul Yeditepe Huzur GBT
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