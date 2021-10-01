İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik durma noktasına geldi!

İstanbul'da haftanın son mesai gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

BAZI YERLERDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yolları, ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu Küçükçekmece, Sefaköy ve Avcılar mevkileri Beylikdüzü istikametinde araçlar yavaş ilerlerken, yer yer trafik durma noktasına geldi.