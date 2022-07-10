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10 Temmuz 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2022 Pazar 09:00:00

İstanbul'da yağış etkili oluyor

Kaynak: AA

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İstanbul'un birçok bölgesinde gece başlayan sağanak yer yer etkisini sürdürüyor.

Akşam saatlerinde aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi.

Yağışa yakalananlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı.

Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu çıkışı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile bazı ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki Haramidere'nin taşması sonucu 19 Mayıs Bulvarı ve çevresindeki sokaklar araç ve yaya geçişine kapatıldı.

Bazı sokaklarda, tıkanan mazgallar nedeniyle su taşkınları yaşanınca giriş çıkışlar kapatıldı.

Dere kenarındaki evleri ve işyerlerini su basarken bölgeye emniyet, itfaiye, zabıta, 112 Acil Servis ve Esenyurt Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ev ve işyerlerinde mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Şişli Gülbağ'da gece saatlerinde şiddetli yağış sırasında bir vatandaşın, alt kattaki evine su girmesin diye bahçede biriken suyu kovayla boşalttığı görüldü.

1271. Sokakta bulunan Esenyurt Müftülüğüne bağlı İrşad Camisi'ne sığınan bazı vatandaşlar, caminin giriş katını su basması üzerine burada mahsur kaldı.

Sokaktaki suyun boşaltılmasının ardından vatandaşlar camiden çıkarılırken ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara bölgesi için yaptığı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.

Beykoz'da yıldırım düşmesi sonucu bir binada çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak'ta beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bodrum katta çıkan yangına müdahale etti.

Yangın söndürülürken, bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Binayı saran dumandan etkilenenler de tahliye edildi.

Turuncu uyarı yapıldı

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, meteoroloji verilerine göre bugünün ilk saatlerden itibaren görülen kuvvetli gök gürültülü sağanağın yerel, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan paylaşımda, Türkiye haritasına yer verilerek İstanbul ve çevresi için turuncu uyarı yapıldı.

Etiketler : istanbul yağış sağnak yağış
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