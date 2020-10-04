İstanbul'da narkotik operasyonu!

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim 20.15 sıralarında İnönü Mahallesi üzerinde bir taksiyi şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yolcu olarak bulunan Emre Ş'nin üst ve yanında bulundurduğu torba içerisinde yapılan aramada 7 parça halinde toplam 735,2 gram bonzai, 2.1 gram metamfetamin, metamfetamin eritmek için kullanılan el yapımı çakmak, 4 metamfetamin eritmek için kullanılan cam tüp, 4 fişek ile 1 adet kaleşnikof fişeği ile 2 bin 60 lira ele geçirildi.

Şüpheli Emre Ş'nin Maltepe'deki evinde yapılan aramada ise şeffaf poşete preslenmiş halde 886.1 gram Bonzai ve hassas terazi bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.