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26 Mayıs 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 16:00:00

İstanbul'da tsunami bilgilendirme panoları

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde sahillere levhaların ardından 'Tsunami Eylem Planı' kapsamında bilgilendirme panoları yerleştiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde sahillere levhaların ardından 'Tsunami Eylem Planı' kapsamında bilgilendirme panoları yerleştiriyor. Panolarda tsunami tehlikesinde izlenecek yol gösteriliyor.

Etiketler : tsunami bilgilendirme panoları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Marmara Denizi
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