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29 Aralık 2021 Çarşamba 19:19:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 19:19:00

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti

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İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında yağışlı havanın etkisiyle trafikte aksamalar yaşanırken, evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ankara istikametinde trafik ağır ilerliyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı kesimlerinde, Kartal, Maltepe ve Kadıköy'ün bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda ise yoğunluk D-100 kara yolu Edirne istikametinde Topkapı'dan başlıyor, Avcılar-Beylikdüzü arasında bazı mevkilerde trafik durma noktasına geliyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 81

Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde çift yönlü başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ederken, Beşiktaş ve Levent istikametlerinde de trafikte yoğunluk artıyor.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM otoyoluna bağlantı yollarında trafik bazı noktalarda yavaşlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre kent genelindeki yoğunluk saat 19.00 itibarıyla yüzde 81 olarak ölçüldü.

Etiketler : İstanbul Trafik yoğunluk yağış
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