İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye para cezası

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye ait sosyal medya ve basın organlarında yer alan görüntüler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce incelendi.

İnceleme sonucu şüpheli araçları Umutcan T., Sultan Ömer A. ve Mükremin S.'nin kullandığı tespit edildi.

3 SÜRÜCÜYE TOPLAM 5 BİN 375 LİRA CEZA

Sürücülerden Umutcan T'ye makas atmaktan 1339 lira, saygısızca araç kullanmaktan 144 lira ve şerit izleme ihlalinden 314 lira olmak üzere toplam 1797 lira idari para cezası uygulandı.

Sultan Ömer A'ya makas atmaktan 1339 lira, yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamaktan 551 lira, teknik değişiklikten 144 lira, saygısızca araç kullanmaktan 144 lira, şerit izleme ihlalinden 314 lira ve sürekli sol şerit ihlalinden 314 lira olmak üzere toplam 2 bin 806 lira idari para cezası kesildi.

Mükremin S.'ye ise şerit izleme ihlalinden 314 lira, sürekli sol şerit ihlalinden 314 lira ve saygısızca araç kullanmaktan 144 lira olmak üzere toplam 772 lira idari para cezası uygulandı.