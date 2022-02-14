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14 Şubat 2022 Pazartesi 23:31:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 23:32:00

İstanbul'da şüpheli otomobili kovalayan polis aracı takla attı

Kaynak: AA

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Sultangazi'de şüpheli bir otomobili kovalayan polis aracının takla atması sonucu iki polis memuru hafif yaralandı.

Polis aracı, Gazi Mahallesi'nde şüpheli görülen bir otomobili takibe aldı. Kovalamaca sırasında kontrolden çıkan polis aracı takla attı.

Kazada iki polis memuru hafif yaralandı. İki şüpheli, otomobili terk edip yaya olarak kaçtı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cadde trafiğe kapatıldı. Şüphelilerin terk ettiği araçta yapılan aramada iki tabanca ele geçirildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Etiketler : Polis aracı Gazi Mahallesi Polis
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