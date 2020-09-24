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24 Eylül 2020 Perşembe 18:36:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 18:36:00

İstanbul'da servis ücretlerine zam yapıldı

Kaynak: AA

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İstanbul'da servis ücretleri 0-1 kilometre arasında 271 liraya yükseltildi, tüm mesafelere yüzde 11,5 artış yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

UKOME toplantısında, taksicilerin karşı çıktığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, turizm servis taşımacılığının düzenlenmesine ilişkin teklifi tartışıldı.

Teklife göre, 9 artı 1 olarak bilinen en fazla 7 bin araca, Turizm Servis Taşımacılığı Belgesi verilmesi istendi.

Yapılan oylamada teklif, 13'e karşı 11 oyla reddedildi.

Servis ücretlerine zam yapıldı

Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı ücret tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif de toplantıda ele alındı.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yüzde 11,5 zam teklif ederken İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ise yüzde 33 zam istedi.

Oylamada, yüzde 11,5 zam teklifi, oy birliği ile kabul edildi.

Daha önce 0-1 kilometre arasında 243 TL olan fiyat 271 TL'ye yükseltilirken tüm mesafelere yüzde 11,5 artış yapıldı.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeciler Esnaf Odasının tepki gösterdiği 25 Mayıs 2015 sonrası araç sahibi olanlara servis taşımacılığı hakkı verilmesine ilişkin teklif de oy çokluğu ile reddedildi.

Gündemin diğer önemli maddeleri olan Deniz Taksi Taşımacılığı Yönergesinin revize edilmesi ve Özel Halk Otobüsleri çalışma yönergesinin revize edilmesine yönelik teklifler de kabul edildi.

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