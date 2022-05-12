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12 Mayıs 2022 Perşembe 09:39:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 15:33:00

İstanbul'da nadir yetişiyor: Şakayık koparmak 110 bin lira

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Antalya, Konya ve Muğla'da bazı yüksek kesimlerde yetişen şakayık çiçeği İstanbul'da sadece Şile'de nadir olarak görülüyor.

Antalya, Konya ve Muğla'da bazı yüksek kesimlerde yetişen şakayık çiçeği İstanbul'da sadece Şile'de nadir olarak görülüyor. Çiçeği açtıktan sonra iki hafta gibi kısa bir sürede kuruyan şakayıklar Şile'nin Sarıkavak Mahallesi ve çevresinde açtı. Koruma altında olan çiçekleri 'koparan ya da yerinden sökene' 110 bin TL ceza uygulanacağı açıklandı.

Etiketler : nadir yetişiyor Antalya Konya ve Muğla şakayıklar
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