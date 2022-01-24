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24 Ocak 2022 Pazartesi 22:08:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 22:08:00

İstanbul'da metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı

Kaynak: AA

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Metro İstanbul, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerin 02.00'ye kadar uzatıldığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika; T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika; T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir. Seferlerimiz 00.00 itibarıyla 02.00'ye kadar uzatılmıştır. Metro hatlarımızda 30 dakika; T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika ve T5 tramvay hattımızda ise 20 dakika aralıklarla sefer yapılacaktır."

Etiketler : Metro Kar Yağışı istanbul
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