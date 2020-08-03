03 Ağustos 2020 Pazartesi 20:36:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 20:48:00
İstanbul'da korkutan orman yangını
Ataşehir Kayışdağı'nda orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, bölgeye yangın helikopteri bekleniyor.
Ataşehir Kayışdağı'nda orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, bölgeye yangın helikopteri bekleniyor.
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