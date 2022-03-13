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13 Mart 2022 Pazar 09:32:00 - Güncelleme:13 Mart 2022 Pazar 09:32:00

İstanbul'da kartopu savaşı çatışmaya dönüştü! Silahlar çekildi 6 yaralı

Kaynak: İHA

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İstanbul'da kartapu savaşı silahlı kavgaya dönüştü. Tophane parkında yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup birbirine girdi. Silahların çekildiği kavgada 6 kişi yaralandı.

İstanbul'da Tophane Parkı'nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 6 kişi yaralanırken, kavga ve saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri silahla ateş açan saldırganla birlikte toplamda 4 kişiyi gözaltına alırken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Beyoğlu Tophane Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mega kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası parka gelen yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 grup aralarında Kartopu savaşı yapmaya başladı. Bir süre eğlenen grup arasında kartopu atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Devam eden kavgada şahıslardan biri silahını çekerek karşı gruba kurşun yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavgada, 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

KARTOPU SAVAŞI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer 3 yaralının ise özel araçlarla çevrede hastanelere götürüldüğü öğrenildi.

POLİS SALDIRGANI VE 3 KİŞİYİ YAKALADI

Yaralıların hayati tehlikelerinin ise olmadığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan silahlı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ve bekçiler ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı şahısla birlikte 4 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Etiketler : kartapu savaşı Tophane parkı KAVGA
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