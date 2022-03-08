İstanbul'da "kar fırtınası" alarmı!

8 Mart Salı güncel hava durumu raporu yayımlandı. Kar kapıya dayandı. Son 35 yılın en güçlü mart ayı karı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden perşembe gününe işaret edilirken sıcaklığın İstanbul'da sıfır dereceyi göreceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; İç Ege, Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde İç Ege'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar Mevkii'nin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, kuzey ve doğu çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KAYSERİ °C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRŞEHİR °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve batı kesimlerinde yağmur, kuzey ve doğusunda genellikle kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, öğlen yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı