İstanbul'da iş merkezinde yangın

Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 7 itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında binanın yatakhane kısmında mahsur kalan 9 kişi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki 5 katlı iş yerinde saat 09.49'da çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildiği aktarıldı.

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Yangın sırasında dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye eri çevrede bulunan hastanelere sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." bilgisine yer verildi.