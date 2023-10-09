İstanbul'da ihbar için gittiği daireden ateş açılan polis memuru şehit oldu
Kaynak: AA
Büyükçekmece'de, ihbar üzerine bir adrese giden ekipte yer alan polis memuru, daire kapısının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Çalıkuşu 1. Sokak Kiptaş Mimar Sinan Evleri 9 Blok 8. daireden gelen ihbar üzerine polis ekipleri buraya gitti.
Ekipler dairenin önüne geldiği sırada kapının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Cihat Ermiş göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı.
Ermiş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ermiş'in, bugün Muratpaşa Mahallesi'nden gelen ihbarı değerlendirmek için söz konusu adrese gittiği belirtildi.
Şüphelinin bulunduğu daireye intikal edildiği aktarılan açıklamada, "Polis memurumuz, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucu ağır yaralanan polisimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. (2003 doğumlu-32 suç kaydı var) saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, evli ve 2 yaşında erkek çocuk sahibi şehit Ermiş'in cenazesinin saat 14.00'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde yapılacak uğurlama töreninin ardından memleketi Ankara'ya gönderileceği kaydedildi.
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