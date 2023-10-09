VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ASELSAN milli teknolojilerle ulaşımı dönüştürüyor
Türkiye, Kosova Gücü'nün komutasını devralmaya hazırlanıyor
Gazze'den başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısı İsrail'de istihbarat zafiyeti tartışmalarına neden oldu
Sinem Çekinmez: Bellapais'in en büyük şubesini açıyoruz
UNRWA: Gazze'de yaklaşık 74 bin Filistinli okullarımıza sığındı
OPEC: Küresel petrol talebi 2045'te günlük 116 milyon varile ulaşacak
09 Ekim 2023 Pazartesi 10:18:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 10:18:00

İstanbul'da ihbar için gittiği daireden ateş açılan polis memuru şehit oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Büyükçekmece'de, ihbar üzerine bir adrese giden ekipte yer alan polis memuru, daire kapısının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Çalıkuşu 1. Sokak Kiptaş Mimar Sinan Evleri 9 Blok 8. daireden gelen ihbar üzerine polis ekipleri buraya gitti.

Ekipler dairenin önüne geldiği sırada kapının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Cihat Ermiş göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı.

Ermiş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ermiş'in, bugün Muratpaşa Mahallesi'nden gelen ihbarı değerlendirmek için söz konusu adrese gittiği belirtildi.

Şüphelinin bulunduğu daireye intikal edildiği aktarılan açıklamada, "Polis memurumuz, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucu ağır yaralanan polisimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. (2003 doğumlu-32 suç kaydı var) saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, evli ve 2 yaşında erkek çocuk sahibi şehit Ermiş'in cenazesinin saat 14.00'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde yapılacak uğurlama töreninin ardından memleketi Ankara'ya gönderileceği kaydedildi.

Etiketler : büyükçekmece ihbar polis memuru şehit
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
Kolpaçino kadrosu genişliyor

Kolpaçino kadrosu genişliyor
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX