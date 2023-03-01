İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı
Kaynak: AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Huzur İstanbul Uygulaması” gerçekleştirdi. Uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorgulamaları yapılırken, araçlar da tek tek arandı.
İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih olmak üzere İstanbul genelinde asayiş uygulaması yapıldı.
Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.
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