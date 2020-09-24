24 Eylül 2020 Perşembe 21:45:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 21:45:00
İstanbul'da hissedilen bir deprem daha
Tekirdağ Marmaraerelisi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Marmara Denizi, Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 17.77 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
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