İstanbul'da hava ulaşımına "kar" engeli: 46 uçuş iptal

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini söyledi.

ÜSTÜN AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz."

YARIN YAPILMASI PLANLANAN 49 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan cumartesi günü için planlanan 46 uçuşun iptal edildiği aktarıldı.

İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı uçuşlar için ise şu ana kadar herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı öğrenildi.