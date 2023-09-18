İstanbul'da fabrika yangını
Kaynak: AA
İstanbul Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alipaşa Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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