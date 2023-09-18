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18 Eylül 2023 Pazartesi 12:52:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 12:52:00

İstanbul'da fabrika yangını

Kaynak: AA

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İstanbul Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alipaşa Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Etiketler : istanbul fabrika yangın
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