İstanbul'da evin balkonu çöktü: Bina tahliye edildi
Kaynak: AA
İstanbul Güngören'de bir binanın balkonu çöktü. Bina, zabıta ekipleri tarafından boşaltıldı. Olay anında kimsenin bulunmaması dolayısıyla herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Genç Osman Mahallesi Ak Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katının balkonu çöktü.
Gürültü üzerine bina sakinleri dışarı çıkarken, çökme sırasında balkondan sökülen moloz parçaları da aşağıya düştü.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Çökme anında balkonun altında kimsenin bulunmaması dolayısıyla herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Olay yerine giden zabıta ekipleri, tedbir amaçlı binada kalan sakinlerin dışarı çıkmalarını istedi.
Emniyet şeridi çekilen binada ekipler önlem aldı.