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09 Ocak 2023 Pazartesi 12:42:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 12:42:00

İstanbul'da dehşet evi! 2 kadın ölü, 1 erkek yaralı bulundu

Kaynak: IHA

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Kartal'da 2 genç kız bir evde ölü bulundu. 1 erkek şahıs ise bilekleri kesilmiş halde hastaneye kaldırıldı.

Kartal'da 2 genç kız bir evde ölü bulundu. 1 erkek şahıs ise bilekleri kesilmiş halde hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski erkek arkadaşı Mustafa P.'nin evine giden Dilara G. ve arkadaşı Cansu D. evde ölü bulundu. Bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunan Mustafa P. isimli şahsın ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polislerin ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

Etiketler : Kartal 2 genç kız bir evde ölü bulundu Kartal Cumhuriyet Mahallesi
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