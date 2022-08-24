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24 Ağustos 2022 Çarşamba 22:35:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 22:35:00

İstanbul'da beklenen yoğun yağış başladı

Kaynak: TRT Haber

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Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış başladı. Sağanak nedeniyle araç sürücüleri de zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

11 kente yoğun yağış uyarısı

Meteoroloji yarın da 11 kenti turuncu ve sarı kodla uyardı.

İstanbul'da yağışların yarın da etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşları, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Etiketler : İstanbul Meteoroloji Yağış
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