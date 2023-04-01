VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşi: Zelenskiy ülkesinin kaderiyle kumar oynuyor
Ukrayna: Rusya, Donetsk ve Lugansk bölgelerine saldırılarını sürdürdü
Ücretsiz şehir içi ulaşım için yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanlığından Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'na ilişkin genelge
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
01 Nisan 2023 Cumartesi 21:10:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 21:10:00

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Bağcılar'da yarın gerçekleştirilecek program dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Bağcılar Meydan'da düzenlenecek program kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, saat 08.00'den program bitimine kadar trafiğe kapalı kalacak cadde ve sokaklar şöyle sıralandı:

"Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 1000. Sokak- 426. Sokak kavşağı ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Bağcılar Caddesi kavşağı arası ve buraya çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bağcılar Caddesi Şehit Yılmaz Kaan Caddesi kavşağı ile Bağcılar Caddesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kavşağı arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü olarak, Bağcılar merkez 674. Sokak (Bağcılar Caddesi 674. sokak kesişimi ile Osman Gazi Caddesi 674. Sokak kesişimi arası), Birlik Caddesi (Birlik Caddesi 1000. Sokak kavşağı ile Bağcılar Meydan arası) ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler, Sancaktepe Mahallesi 10. Sokak, 896. Sokak, 897. Sokak ile bu sokaklara çıkan tüm sokak ve caddeler."

Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, Mehmet Akif Bulvarı, Osman Gazi Caddesi, Esenler Caddesi, Bağcılar-İstanbul Caddesi kullanılabilecek.

Etiketler : istanbul emniyet müdürlüğü alternatif güzergah

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX