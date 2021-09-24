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24 Eylül 2021 Cuma 22:01:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 22:02:00

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, hafta sonu kentte düzenlenecek program ve etkinlikler nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Darülaceze Başkanlığı Ek Hizmet Binası açılış programı nedeniyle geçici trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif ulaşım güzergahları belirlendi.

Bu kapsamda, yarın saat 12.00'den açılış programı sonuna kadar trafiğe kapatılacak yerler ve belirlenen alternatif yollar şöyle sıralandı:

"Taşkızak Sokak, 22-050 nolu trafik ışıklarından itibaren Yüzer Havuzlar Sokak kesişimine kadar kapatılacak. Akım, Darülaceze Cadde Şişli istikametine yönlendirilecek.

Yüzer Havuzlar Sokak (programın yapılacağı stant kurulacak sokak) Perpa Servis Yolu kesişiminden itibaren Arel Sokak kesişimine kadar kapatılacak, akım Perpa servis yolundan Darülaceze Cadde ve Arel Sokaktan Hergün Sokak istikametine yönlendirilecek.

Okatanlar Cadde, Yüzer Havuzlar Sokak kesişiminden Hergün ile İlhanlı Sokak kesişimine kadar kapatılan akım, Ertan Sokak istikametine yönlendirilecek. İlhanlı Sokak, Okatanlar Cadde ile Hergün Sokak kesişiminden, Abdullah Eraslan Cadde kesişimine kadar kapatılarak, akım Ertan Sokak istikametine yönlendirilecek.

Erkmen Caddesi, Ertan ve Teoman Sokak kesişiminden İlhanlı Sokak istikametine trafiğe kapatılıp, Erkmen Caddesi iniş istikametine yönlendirilecek."

Şişli'de, yarın saat 14.00'te düzenlenecek "Kurtuluş Sokak Şenliği' etkinliği nedeniyle geçici olarak, Şahap Sokak ile Bozkurt Sokak, Şahap Sokak ile Savaş Sokak, Şahap Sokak ile Kuyulubağ Sokak, Şahap Sokak ile Çobanoğlu Sokak kesişimleri trafiğe kapatılacak.

Yemişli Bahçe Sokak'tan Şahap Sokak istikametine akım verilmeyecek ve Avukat Sokak'tan gelen akım, Yemişli Bahçe Sokağa yönlendirilecek.

Alternatif yollar ise Şahadet Sokak, Ergenekon Caddesi, Bozkurt Sokak ve Baruthane Caddesi olarak belirlendi.

BAKIRKÖY'DE PAZAR GÜNÜ TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

"İstanbul'u Koşuyorum" serisinin pazar günü yapılacak Bakırköy etabı nedeniyle Kennedy ve Rauf Orbay Caddesi'nde 07.00-11.00'de trafiğe kapatılacak yollar belirlendi.

Atatürk Havalimanı Caddesi'nden gelen akım, Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametinde trafiğe kapatılarak, Eski Havalimanı Caddesi Florya istikametine, Demir Yolu Caddesi veya Atatürk Havalimanı Caddesi'ne geri çevrilecek.

Yeşilyurt İstasyon Caddesi'nden Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti, Adnan Kahveci Bulvarı'ndan Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti, Havuzlu Kavşak istikameti, Strasburg Caddesi Ataköy Galleria Kavşağı'ndan Rauf Orbay Caddesi Havuzlu Kavşak ile Sirkeci istikameti, Odabaşı Sokak'tan Rauf Orbay Caddesi, Mor Menekşe ile Pancar Sokak'tan Kennedy Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılacak.

Etap nedeniyle trafiğe kapatılacak diğer yollar şöyle duyuruldu:

"Muhtar Halil Kral Sokak'tan Kennedy Caddesi'ne, İskele Caddesi'nden Kennedy Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılacak. Aksu Caddesi, Taşhan Caddesi, Tarhan Kavşağı'ndan Kennedy Caddesi Havuzlu Kavşak istikametine akım kapatılacak.

Aksu Caddesi'nden gelen akım köprü üzerinden Kennedy Caddesi Sirkeci istikametine yönlendirilecek veya Aksu Caddesi E-5 istikametine geri yönlendirilecek.

Kennedy Caddesi Havuzlu Kavşak istikameti Tarhan Kavşağı'na gelmeden trafiğe kapatılarak Pruva 34 Sitesi'nin önünden yan yola, Aksu Caddesi E-5 istikametine yönlendirilecektir.

Bakırköy İDO İSPARK alanından Kennedy Caddesi Sirkeci istikametine, Ataköy Marina'dan Kennedy Caddesi Sirkeci istikametine akım verilmeyecek. Havuzlu Kavşak ile Tarhan Kavşağı arasında bulunan Rauf Orbay Caddesi ve Kennedy Caddesi'ne bağlanan cadde ve sokaklar ve bağlantı yolları saat 07.30-11.00'de trafiğe kapatılacak."

Alternatif yollar, E-5 Kuzey-Güney Yol, Aksu Caddesi E-5 ve Sirkeci istikameti 10. Yıl Caddesi, Tarhan Kavşak'tan sonra Kennedy Caddesi Sirkeci ile Atatürk Havalimanı Caddesi E-5 yönü, Eski Havalimanı Caddesi Florya Kavşak, Adnan Kahveci Bulvarı ile Strasburg Caddesi'nin E-5 istikameti olarak belirlendi.

Etiketler : Valilik İstanbul Valiliği trafik
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