İstanbul'da ağustosta sürücülere 655 bin 752 lira ceza

Polis, resmi, sivil ve motosikletli ekiplerle seyir halindeki araçlara yönelik kontrollerini sürdürüyor.

Ağustos ayında yapılan kontrollerde, abartılı ve gürültülü egzoz kullanan araç sürücülerine yönelik cezai işlem uygulandı.

Her bir sürücüye bin 228 lira olmak üzere toplamda 655 bin 752 lira idari para cezası kesildi.

534 araç, mevzuata uygun duruma getirilmesi ve muayene istasyonunda tespitinin yapılması için trafikten men edildi.