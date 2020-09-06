  • BIST
    1086.32
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    8,8127
  • Altın
    462,3220
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da ağustosta sürücülere 655 bin 752 lira ceza
Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
İsrail'de binlerce kişinin katıldığı Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor
Vedat Muriqi transferi bitti! İşte bonservis bedeli
Fransa'da lise yardımcı tarih kitabında terör örgütü YPG/PKK propagandası yapıldı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kurz'a tepki
Sağlık Bakanlığından hastaların izolasyon ve işe dönüşlerine ilişkin yeni düzenleme
Hamas lideri Heniyye: Filistin, ABD-İsrail ortaklığında üç tuzakla karşı karşıya
Kaza yaptıkları araçtan inip yürümeye başlayan 2 kişi otomobilin çarpması sonucu öldü
Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS adaylarına uyarı
Türk Kızılayı ve Katar Kızılayından Sudan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek
Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş sahnelerini aratmayan tatbikat
MKE Ankaragücü'nde bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı
İtalya'da koronavirüs önlemleri protesto edildi
Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
ABD'deki bir düğünde 147 kişi virüse yakalandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sırbistan'a 'Kudüs' tepkisi
KKTC'den koranavirüs önlemi: Adaya gelecekler 7 gün karantinada kalacak
'Yunanistan sınırına tank sevkiyatı' iddiası gerçeği yansıtmıyor
İkinci el otomobil satışlarında ekspertiz raporu artık zorunlu
İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 1000'i geçti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması zulümdür
Başkan Erdoğan, 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti
Hırvatistan'da Kovid-19 önlemlerine karşı 'Özgürlük Festivali' düzenlendi
06 Eylül 2020 Pazar 00:19:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 00:19:00

İstanbul'da ağustosta sürücülere 655 bin 752 lira ceza

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da trafikte çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran araçların sürücülerine 655 bin 752 lira ceza kesildi.

Polis, resmi, sivil ve motosikletli ekiplerle seyir halindeki araçlara yönelik kontrollerini sürdürüyor.

Ağustos ayında yapılan kontrollerde, abartılı ve gürültülü egzoz kullanan araç sürücülerine yönelik cezai işlem uygulandı.

Her bir sürücüye bin 228 lira olmak üzere toplamda 655 bin 752 lira idari para cezası kesildi.

534 araç, mevzuata uygun duruma getirilmesi ve muayene istasyonunda tespitinin yapılması için trafikten men edildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER