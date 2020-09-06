İstanbul'da ağustosta sürücülere 655 bin 752 lira ceza
Kaynak: AA
İstanbul'da trafikte çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran araçların sürücülerine 655 bin 752 lira ceza kesildi.
Polis, resmi, sivil ve motosikletli ekiplerle seyir halindeki araçlara yönelik kontrollerini sürdürüyor.
Ağustos ayında yapılan kontrollerde, abartılı ve gürültülü egzoz kullanan araç sürücülerine yönelik cezai işlem uygulandı.
Her bir sürücüye bin 228 lira olmak üzere toplamda 655 bin 752 lira idari para cezası kesildi.
534 araç, mevzuata uygun duruma getirilmesi ve muayene istasyonunda tespitinin yapılması için trafikten men edildi.
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