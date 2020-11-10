İstanbul'da 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması

Ankara'nın ardından İstanbul'da da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sokak kısıtlaması getirildi.

İstanbul Valiliği, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ek tedbirler alındığını açıkladı.

Valiliğin açıklamasında, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00­-16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir" denildi.