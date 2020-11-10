İstanbul'da 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.
Ankara'nın ardından İstanbul'da da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sokak kısıtlaması getirildi.
İstanbul Valiliği, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ek tedbirler alındığını açıkladı.
Valiliğin açıklamasında, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00-16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir" denildi.
65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimiz, sizi koronavirüsten korumak için;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 10, 2020
Her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında olan dışarı çıkma saatleriniz,
12 Kasım Perşembe’den itibaren sosyal mesafeye uymak ve maske takmak koşuluyla 10.00-16.00 olarak yeniden düzenlenmiştir. pic.twitter.com/uA19aISjUM