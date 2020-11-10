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10 Kasım 2020 Salı 22:43:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 22:59:00

İstanbul'da 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması

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İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-­16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.

Ankara'nın ardından İstanbul'da da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sokak kısıtlaması getirildi.

İstanbul Valiliği, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ek tedbirler alındığını açıkladı.

Valiliğin açıklamasında, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00­-16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir" denildi.

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