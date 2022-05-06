VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bağcılar'da yangın sonrası patlama meydana geldi
İngiltere sandığa gitti
İstanbul'da 449 düzensiz göçmen yakalandı
Ukrayna, Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya'dan iş birliği bildirisi
Bakan Akar Liberyalı mevkidaşıyla görüştü
PKK'nın Irak'ta yola döşediği mayın can aldı
BM: Ukrayna'da yaklaşık 12,8 milyon kişi yerinden edildi
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki 13 Mayıs'ta görevinden ayrılıyor
İngiltere: Nijerya'dan kaçırılan 23 milyondan fazla dolara el konuldu
Başkan Erdoğan, Malezya Kralı ile telefonda görüştü
Türkiye'de 1253 kişinin testi pozitif çıktı
Başkan Erdoğan'dan Macron'a seçim tebriği
Bakan Nebati: Enflasyon belasından kurtulacağız
Bakan Soylu: Bu film bir edepsizliktir, bir yalandır
Çelik'ten Asiye Atalay paylaşımı
Zelenskiy: Marshall Planı benzeri bir plana ihtiyaç var
Bayramda 667 bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Asiye Atalay'ın katili Ümit Karakoyun yakalandı
Koronavirüste yeni varyant riski var mı?
Bursa'da tırla otobüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
NYT: ABD Ukrayna'nın Rus generalleri öldürmesine yardım ediyor
Çavuşoğlu: İnsanlık dışı uygulamalara Frontex katıldı, şahitlik etti
06 Mayıs 2022 Cuma 00:36:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 00:36:00

İstanbul'da 449 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik dün yapılan uygulamada 449 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün yapılan asayiş uygulamalarında ve umuma açık denetimlerde 206'sı Afganistan, 111'i Pakistan ve 132'si diğer ülkelerden olmak üzere 449 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Ayrıca 1-4 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda 656'sı Afganistanlı, 193'ü Suriyeli, 297'si Pakistanlı ve 245'i diğer ülkelerden olmak üzere toplamda 1391 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu düzensiz göçmenlerden 209'una adli işlem uygulanırken 1182'si hakkında idari işlem yapıldı ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Öte yandan, İstanbul'da ocak ayından bu yana 8 bin 251 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

Etiketler : Türkiye İstanbul Suriyeli
Çekimler güzel geçiyor

Çekimler güzel geçiyor
Sessiz sedasız evlendiler

Sessiz sedasız evlendiler
Tiyatro fedakarlık ister

Tiyatro fedakarlık ister
Şarkıya inandım

Şarkıya inandım
Yeğenle gezinti günü

Yeğenle gezinti günü
Hep aldatıldım

Hep aldatıldım
ınstagram'da bayram mesaisi!

ınstagram'da bayram mesaisi!
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
Balayı başladı

Balayı başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER