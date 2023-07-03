İstanbul'da 125 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 125 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında 26 Haziran'da Tuzla'da takibe aldıkları bir aracı durdurdu.
Araçtaki iki kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramada 125 kilogram sentetik uyuşturucu ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.
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