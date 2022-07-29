İstanbul'a yılın ilk yarısında 6 milyon 755 bin 300 turist geldi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kenti haziranda 1 milyon 470 bin 586, bu yılın ilk 6 ayında ise 6 milyon 755 bin 300 yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mega kente haziranda ve 2022'nin ilk 6 ayında gelen yabancı turist sayısına yer verdi.
Vali Yerlikaya, paylaşımında, "Kültürün, tarihin ve turizmin merkezi İstanbul'umuza haziran ayında gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 470 bin 586 oldu. Bu yılın ilk 6 ayında ise şehrimize gelen yabancı turist, 6 milyon 755 bin 300. Eşsiz İstanbul'umuza misafirlerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kültürün, tarihin ve turizmin merkezi #İstanbul'umuza;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 29, 2022
✅#Haziran ayında gelen yabancı #turist sayısı 1️⃣.4️⃣7️⃣0️⃣.5️⃣8️⃣6️⃣ oldu.
✅Bu yılın ilk 6 ayında ise şehrimize gelen yabancı turist: 6️⃣.7️⃣5️⃣5️⃣.3️⃣0️⃣0️⃣
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Eşsiz #İstanbul'umuza misafirlerimizi bekliyoruz. pic.twitter.com/7pQWMAFtoE
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