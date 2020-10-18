İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

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18 Ekim 2020 Pazar 12:23:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 12:23:00

İstanbul ve 5 il için flaş uyarı! Bu saatlere dikkat

Kaynak: DHA

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İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Anadolu Yakası'nda yağışlı hava nedeniyle araç sürücüleri ve vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul ve 5 ilde bugün 18:00'e kadar yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Öte yandan Marmara'nın güney ve doğusunda devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün saat 18.00'e kadar Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 22

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ANADOLU YAKASI'NDA SAĞANAK

İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Anadolu Yakası'nda yağışlı hava nedeniyle araç sürücüleri ve vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Kadıköy D-100 Karayolu'nda, yağış nedeniyle araçlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Üsküdar Meydanı'nda ise kimi vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağışın gün boyu devam edeceği öğrenildi.

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