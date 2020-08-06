İstanbul'da alçak uçuş yapmıştı! FETÖ'cü alçağın cezası belli oldu
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce'ye müebbet hapis cezası verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü’nın (FETÖ) 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında Balıkesir’den havalanan F-16 ile İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce’ye müebbet hapis cezası verildi.
“EMİRLERİ UYGULADIM” DEDİ
Balıkesir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Yüce’nin ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi SEGBİS aracılığıyla alındı.
Darbe girişimi gecesi savaş uçağıyla İstanbul semalarında alçak uçuş gerçekleştiren Aykut Yüce, üstlerinden aldığı emirleri uyguladığını savundu.
Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Aykut Yüce, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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