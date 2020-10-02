İstanbul Ümraniye'deki kaza TEM'i kilitledi
Kaynak: DHA
İstanbul Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında sebze yüklü kamyon devrilince trafik durma noktasına geldi.
Ümraniye, TEM Otoyolu Çakmak Köprüsü istikametinde sebze meyve taşıyan kamyonet devrildi. Kamyonet şoförünün yaralandığı kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, sabah saatlerinde Ümraniye TEM Otoyolu Çakmak Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyonet, iki araca çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.
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