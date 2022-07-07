VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor
BDDK'dan şirketlere kredi kolaylığı
Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
Kadir Şeker'e tahliye kararı
Marmaray, Başkentray ve İzban bayramda ücretsiz
Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği öne sürülen Memet Gezer tutuklandı
Miçotakis'ten ABD ve Türkiye yorumu
Başkan Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu
Güneş Burcu Nedir? Astroloji'de Güneş Burcu Nasıl Hesaplanır? Neyi temsil eder?
ABD Bayraktar TB2'lerin kopyasını yaptı!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Türkiye'de mesleki eğitimin dönüşümünü değerlendirdi
"2024 yılı için 5 hedef milyar dolar"
İngiltere'de Johnson'ın yerine kim Başbakan olacak?
Yunanistan'dan şaşırtan açıklama: Hala Türkiye'yi destekliyoruz
Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı
Yeni Zelanda Başbakanı, BM'nin Ukrayna savaşına yanıt vermede 'başarısız' olduğunu söyledi
Reşat altın 104 yıl sonra yeniden basıldı
Efes Antik Kenti, "Müzekart GNS" ile gençleri ücretsiz ağırlamaya hazırlanıyor
Arktik Okyanusu'ndaki Araştırma Seferi başladı
Resmi törenle karşılandı
Boris Johnson'ın istifa edeceği duyuruldu
İstanbul Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
07 Temmuz 2022 Perşembe 20:45:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 20:45:00

İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da, Kurban Bayramı ve tatil öncesi bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözlenirken metrobüs duraklarında ise sıra oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan bölgede trafik yoğunluğu dikkati çekiyor.

TEM otoyolu Avrupa-Anadolu geçiş güzergahında Seyrantepe'den başlayan yoğunluk, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Beyoğlu ve Beşiktaş'taki sahil yolunda yer yer trafik yoğunluğu görülüyor.

Mesai sonrası evlerine gitmek isteyenler ise başta metrobüs aktarma durakları olmak üzere istasyonlarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Bostancı, Maltepe ve Pendik mevkileriyle TEM Ataşehir, Ümraniye ve köprü çıkışlarında yoğunluk yaşanıyor.

D-100 TEM bağlantı yolunda zaman zaman yoğunluk yaşandığı görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, kentte saat 19.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

Etiketler : avrupa yakası bayram tatili istanbul trafik
Bedava şarkı

Bedava şarkı
SMS dolandırıcılığı

SMS dolandırıcılığı
Düğün öncesi tatil kaçamağı

Düğün öncesi tatil kaçamağı
Konsere çıkamadı

Konsere çıkamadı
Makyajsız paylaşım

Makyajsız paylaşım
1 milyon tıklanma

1 milyon tıklanma
Tuvana'ya sosyetik sevgili

Tuvana'ya sosyetik sevgili
Mezarlık'ta gazeteci

Mezarlık'ta gazeteci
Tepkilere isyan etti

Tepkilere isyan etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX