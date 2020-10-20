İstanbul Silivri'de fabrika yangını

Silivri'de bir fabrikada yangın çıktı. Silivri Ortaköy'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler fabrikayı sararken yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görünüyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.