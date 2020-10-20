20 Ekim 2020 Salı 14:59:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 14:59:00
İstanbul Silivri'de fabrika yangını
Kaynak: DHA
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İstanbul'da Silivri Ortaköy'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görünüyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Silivri'de bir fabrikada yangın çıktı. Silivri Ortaköy'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler fabrikayı sararken yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görünüyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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