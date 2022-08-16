İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

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16 Ağustos 2022 Salı 10:40:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 10:40:00

İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi

Kaynak: AA

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İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup olduğu belirlenen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile koordineli FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen 14 şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.

Şüphelilerin FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesör/büfe telefonlarını kullanan ve haklarında itirafçı beyanı bulunan Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 3 subay, 1 astsubay ve ihraç edilen 1 askeri personel ile 9 kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis, İstanbul merkez olmak üzere 3 ilde operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere gece saatlerinde baskın düzenlendiği ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Etiketler : fetullahçı terör örgütü operasyon istanbul
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