VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı
20 yıllık intikam! Cinayette kan donduran ifadeler
İstanbul merkezli 16 ilde terör operasyonu: 126 gözaltı kararı
Akşener'in bir oyunu daha ortaya çıktı!
Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı
45 ilde dev FETÖ operasyonu: 98 gözaltı
İşte FETÖ'nün şehitlere ihaneti!
Meteoroloji'den turuncu uyarı
Gizli saklı "huzur hakkı"
Kuzey'de sular ısınıyor
Dağın Akkız'ı geliyor
Mamografide en sık sorulan 7 soru
Vitaminin fazlası karaciğere zarar
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 15 Ekim
Kas ağrısına zencefilli çözüm
Bu belirtiler varsa aslında uyumuyorsunuz
Başkan Erdoğan, UDB yöneticilerine seslendi
Cezayir'in Fas sınırında mayın patladı: 1 asker öldü
2. Doz aşılamada Erzurum sarı, Muş turuncu kategoriye geçti
DSÖ: Tüberküloz kaynaklı ölümler ilk kez arttı
ABD'de Moderna aşısının üçüncü dozunun onaylanması tavsiye edildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kızıl Yıldız'a tepki
Türkiye'de 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi
Kanarya Adaları kıyılarına bir günde 392 düzensiz göçmen geldi
15 Ekim 2021 Cuma 09:29:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 09:29:00

İstanbul merkezli 16 ilde terör operasyonu: 126 gözaltı kararı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

MİT, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyetlerde bulunan ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptığı belirlenen 126 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 54'ünü yakaladı.

Devam eden operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

Etiketler : MİT İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu
Serdar'ın sahne repliğidir

Serdar'ın sahne repliğidir
Reklam karşılığı evini döşedi

Reklam karşılığı evini döşedi
‘Kulüp' gün sayıyor

‘Kulüp' gün sayıyor
İlk Hande giydi

İlk Hande giydi
Yeşilçam ustaları bir arada

Yeşilçam ustaları bir arada
Tuba ile güzel iş çıkardık

Tuba ile güzel iş çıkardık
Tiyatroseverlerle buluşacak

Tiyatroseverlerle buluşacak
Destek mesajı

Destek mesajı
60 kişinin önünde ‘evet'

60 kişinin önünde ‘evet'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER