25 Eylül 2020 Cuma 09:22:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 09:22:00
İstanbul Laleli'de trafik kazası! Tramvay ile otobüs çarpıştı
Kaynak: DHA
ABONE OL
İstanbul Laleli'de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. İş yerlerine gitmek için yola çıkanlar inerek tramvay yolunda yürüdü.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
Ece Erken ile aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti: O fotoğrafı silmezseniz
- İstanbul Laleli'de trafik kazası! Tramvay ile otobüs çarpıştı
- Ankara'da, hırsızlık şüphelisi yakalandı
- Korkunç olay! 10. kattan havalandırma boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti
- Iğdır'da filyasyon ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
- Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
- PKK/YPG Rasulayn'da yine sivillere saldırdı: 2 ölü, 12 yaralı