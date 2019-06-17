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17 Haziran 2019 14:09 | Pazartesi

İstanbul Kağıthane'de oklar yaydan çıktı

Kağıthane Sadabad Yaz Etkinlikleri’nin son gününde Ata sporlarımızdan cirit ve okçuluk şöleni vardı. İki gün süren etkinlikte sporcular sergiledikleri performanslarla, Ata sporunun yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Kağıthane Belediyesi’nin Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında Ata sporlarımızın geçmişten geleceğe yansıtılması adına güreş, cirit ve okçuluk müsabakaları düzenlendi. İlk gün 400 güreşçi ve ardından 4 takımlı 40 ciritçi ile 100’e yakın okçunun sahne aldığı iki gün süren etkinlikte sporcular performanslarıyla büyük alkış aldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in de iki gün boyunca takip ettiği spor müsabakalarına binlerce seyirci katıldı.

AT ÜZERİNDE KIYASIYA MÜCADELE

İlk gün kıyasıya gerçekleşen güreş müsabakalarının ardından etkinliklerin son gününde cirit ve okçuluk müsabakaları yapıldı. Ata sporlarımızın geçmişten geleceğe taşınması adına gerçekleşen ciritte, at üzerinde sporcuların sergilediği adrenalin dolu anlar vatandaşlardan alkış aldı. Sivas’tan gelen cirit takımı etkinlikte birinci oldu.

KAĞITHANE’DE OKLAR YAYDAN ÇIKTI

Heyecanı dinmeyen cirit müsabakalarının ardından ise okçuluk turnuvalarında Türk tarihinin bugüne kadar okçuluk ile ilgili gelenekselleşen ayrıntıları anlatıldı. Ardından sporcular okçulukta hünerlerini sergilediler. Okçuluk turnuvalarının ardından ise büyük bir çömlek küp içerisine Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in sporculara hediyesi olan 10 altın koyuldu. Çömleği okuyla isabet alıp vurarak kırmayı başaran sporcu Hasan Kasapoğlu, altınların sahibi oldu. İlk etapta çömleği kırmakta zorlanan sporcular, turnuvanın üçüncü bölümünde mesafe kısaltılınca mücadele sonuçlandı.

“OKÇULUKLA İLGİLENEN GENÇLERİN ÇOK ÇALIŞMASI GEREK”

Başkan Öztekin’in çömleğe yerleştirdiği 10 altının sahibi olan Hakan Kasapoğlu, “Yaklaşık 7 sene önce okçuluk yapmaya başladım. Eğer bu spora ilgileri varsa gençlerin çok çalışmaları gerekecek. Okçuluğun bana katkısı çok fazla. Sürekli kendimi yenileyebiliyorum. Spor yapmış oluyorum ve haftada 3 gün bu sporu icra ediyorum” dedi.

“UZUN YILLARDIR BU ETKİNLİKLERİMİZİ DEVAM ETTİRİYORUZ”

Sivas, Erzurum, Kocaeli, Uşak bölgelerinin cirit takımlarını konuk ettiklerini ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Tüm hemşehrilerimizle birlikte müsabakalarımızı izledik. Anadolu’da uzun yıllar devam eden Ata sporumuz olan ciritin nesillere aktarılması ve Kağıthane’de yaşatılması adına uzun yıllardır bu etkinliklerimizi devam ettiriyoruz.  Bütün sporcularımıza ve bizi izlemeye gelen vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında gerçekleşen cirit ve okçuluk müsabakalarında dereceye giren ve şampiyon olan isimlere Başkan Öztekin madalyalarını ve kupalarını takdim ederek, sporcuları tek tek tebrik etti.

DHA

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