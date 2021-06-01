  • BIST
    1423.83
  • Dolar
    8,4813
  • Euro
    10,3833
  • Altın
    522,0590
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kademeli normalleşmenin tüm detayları
Babamın yanına albümle çıkacağım
Haziranda nikâh var
62 maddelik ortak bildirgede çarpıcı Türkiye ayrıntısı
Görüşme uzun olacak! ABD bizimle yakın çalışma arzusunda
İstanbul için dikkat: Sağanak yağış bekleniyor
İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme tedbirlerine ilişkin genelge
Aşı oldum rehavetine kapılıp, maskeyi çıkarmayın
Termometre değerleri psikolojimizi etkiliyor
Sigara, inme riskini yüzde 92 artırıyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 01 Haziran
MENOPOZDA KİLO ALDIRMAYAN TÜYOLAR
Kanada'nın Alberta eyaletinde 800'den fazla çocuğun yatılı kilise okulundayken öldüğü ortaya çıktı
Macron ve Merkel'den ABD'ye tepki: Açıklama bekliyoruz
Türkiye'de vaka sayısında düşüş devam ediyor!
Yüz yüze eğitim ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
Gara ve Zap'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
NATO Genel Sekreteri: Karadeniz'de gücümüz artıyor
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı sınırda yakalandı
Çavuşoğlu: Yeni ABD yönetiminin daha iyi ilişki arayışını görüyoruz
NATO dışişleri ve savunma bakanları NATO Zirvesine hazırlık için toplanacak
Başkan Erdoğan, kademeli normalleşme takvimini açıkladı
Konya'daki tatbikatta gösteri uçuşu yapacak
Alman basını böyle yazdı: Sıradan bir İHA değil
01 Haziran 2021 Salı 08:00:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 08:00:00

İstanbul için dikkat: Sağanak yağış bekleniyor

ABONE OL

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar sabah saatlerinden itibaren etkili olacak.

Meteoroloji tarafından uyarı üzerine uyarı yapıldı. İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. İşte 1 Haziran hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Gümüşhane, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin'in iç kesimleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) ile öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri), Kayseri, Nevşehir, Niğde, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Antalya'nın kuzeydoğusu, Isparta'nın merkez ve güneyi, Burdur'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Etiketler : Meteoroloji SAĞANAK İSTANBUL Doğu Akdeniz
'Yüzleşme'yle başlayan aşk

'Yüzleşme'yle başlayan aşk
18 dakika savaşacaklar

18 dakika savaşacaklar
Kaan'ın modası hep aynı

Kaan'ın modası hep aynı
Gizli çekime tepki

Gizli çekime tepki
Sıla, Sinem'i sildi

Sıla, Sinem'i sildi
İnsanların beynini temizliyorum

İnsanların beynini temizliyorum
BKM'den ‘İntibah' hamlesi

BKM'den ‘İntibah' hamlesi
Aşı olmayanlar için bilet bin dolar

Aşı olmayanlar için bilet bin dolar
İkinci sezonda kadro dışı

İkinci sezonda kadro dışı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER