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19 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba

İstanbul Havalimanı'nda jet geçiş! Pasaport kuyruğuna son

Yazılımı yerli bir firma tarafından yapılan Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi’, İstanbul Havalimanı’nda hizmete girdi. Sistem, yolcuları parmak izi ve yüzlerinden tanıyacak, pasaport kontrolleri 18 saniyede tamamlanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yolculara zaman kazandıracak yeni bir uygulama başlattı. ‘Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi’ adı verilen uygulamayla, yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından, 18 saniye içinde pasaport kontrolünden geçebilecek.

YERLİ FİRMA YAPTI

Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı'nın gidiş katında 10, transfer ve geliş katında 20 olmak üzere toplam 30 adet hızlı pasaport geçiş bankosu kuruldu. Uygulamayı, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan 18 yaş üstü herkes kullanabilecek. Sistemin parmak izi ve yüz tanıma ekipmanları haricindeki tüm donanım ve yazılımı, yerli bir firma tarafından yapıldı. EGM Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından geliştirildi.

SIRA BEKLEMEK YOK

Sistem hakkında açıklamalarda bulunan İGA’nın Bilişim Kurulu Başkanı Ersin İnankul, bu uygulamayla birlikte yolcuların, kendi kendilerine geçiş yapabilecekleri bir sistem kurduklarını söyledi. Çipli pasaport kullanan 18 yaşını geçmiş bütün yolcuların sistemi kullanabileceğini belirten İnankul, “Yolcularımız pasaportlarıyla beraber buraya geliyorlar. İlk noktada pasaportlarını okutuyorlar. Daha sonra parmak izi ve yüzlerindeki biyometrik veriyle beraber, pasaporttaki bilgileri eşleştirip hızlı bir şekilde pasaport kontrolünden geçişleri sağlanıyor” dedi.

YOLCULAR MEMNUN

Sistemi kullanan yolculardan Serhat Yenal, “Havalimanının pek çok noktasında yeni teknolojiler kullanılıyor. Sistemle pasaportta geçireceğimiz süre azalacak. Burayı kullanıp hızlı bir geçiş yaparak uçağıma artık daha rahat yetişeceğim” dedi. Test aşamasındaki sistem önümüzdeki günlerde kalıcı olarak uygulamaya geçirilecek.

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