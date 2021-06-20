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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 'Babalar Günü' klibi
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20 Haziran 2021 Pazar 00:41:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 00:41:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 'Babalar Günü' klibi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ‘Babalar Günü' dolayısıyla, polislerin ve polis çocuklarının da içinde olduğu bir klip hazırladı.

İstanbul'da, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele şubeleri başta olmak üzere kritik birimlerde görev yapan emniyet mensupları ile polis çocuklarının yer aldığı klipte, miniklerin babalarına karşı olan sevgileri ve özlemleri ön plana çıkarıldı.

Klip, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yayımlandı.

Söz konusu klipte babalarını anlatan çocuklar, onlara sürpriz yapıp, babalarının yaptıkları görevle kahramanlıklarını anlatıyor.

İstanbul'da Şehit Polis Ömer Erdoğan Ortaokulu'nun bir sınıfında 'öğretmen' rolündeki oyuncu Sinem Uslu'yla başlayıp, gerçek polis çocuklarının rol aldığı klip, Emniyet Müdürlüğü koridorlarında son buluyor.

Hazırlanan klibin son bölümünde ise 2016 yılında yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminde görevi sırasında yaralanan ve tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kalan Gazi polis memuru Yaşar Demiral'ın, kızından gelen kutlama telefonuyla duyduğu sevinç ve baba-kız arasındaki diyalog yer alıyor.

Etiketler : İstanbul Emniyet Müdürlüğü babalar günü
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