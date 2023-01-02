İstanbul dahil birçok kenti vuracak... Sağanak yağmur ve kar geliyor
Meteoroloji 2 Ocak 2023 hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul dahil birçok ile sağanak yağmur ve kar yağışı geliyor. Çarşamba günü Marmara Bölgesi ve Orta Karadeniz'de sağanak yağmur etkili olurken yüksek bölgelerde sağanak yağmur etkisini gösterecek. İşte il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ocak 2023 hava tahmin raporunu yayınladı. 5 günlük hava tahmin raporunda sis ve pus hadisesi bekleniyor. Özellikle çarşamba günü İstanbul dahil 16 ilde sağanak yağış tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 9°C
Az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 11°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 12°C
Az bulutlu
KOCAELİ 6°C, 15°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 11°C
Az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 17°C
Az bulutlu
İZMİR 8°C, 18°C
Az bulutlu
MUĞLA 2°C, 17°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 11°C, 20°C
Az bulutlu
ISPARTA 0°C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN 10°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA -1°C, 9°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 7°C
Az bulutlu
KAYSERİ -5°C, 8°C
Az bulutlu
KONYA -2°C, 10°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU 0°C, 10°C
Az bulutlu
KASTAMONU -3°C, 6°C
Az bulutlu
SİNOP 9°C, 15°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 13°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AMASYA -1°C, 10°C
Az bulutlu
SAMSUN 6°C, 15°C
Az bulutlu
TOKAT -2°C, 10°C
Az bulutlu
TRABZON 8°C, 14°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI -10°C, 8°C
Az bulutlu
ERZURUM -9°C, 5°C
Az bulutlu
MALATYA -3°C, 8°C
Az bulutlu
VAN -5°C, 8°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 6°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Az bulutlu ve açık