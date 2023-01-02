İstanbul dahil birçok kenti vuracak... Sağanak yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ocak 2023 hava tahmin raporunu yayınladı. 5 günlük hava tahmin raporunda sis ve pus hadisesi bekleniyor. Özellikle çarşamba günü İstanbul dahil 16 ilde sağanak yağış tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 9°C

Az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 11°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 12°C

Az bulutlu

KOCAELİ 6°C, 15°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 11°C

Az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 17°C

Az bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C

Az bulutlu

MUĞLA 2°C, 17°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA 5°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 11°C, 20°C

Az bulutlu

ISPARTA 0°C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN 10°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA -1°C, 9°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 7°C

Az bulutlu

KAYSERİ -5°C, 8°C

Az bulutlu

KONYA -2°C, 10°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU 0°C, 10°C

Az bulutlu

KASTAMONU -3°C, 6°C

Az bulutlu

SİNOP 9°C, 15°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 13°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AMASYA -1°C, 10°C

Az bulutlu

SAMSUN 6°C, 15°C

Az bulutlu

TOKAT -2°C, 10°C

Az bulutlu

TRABZON 8°C, 14°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI -10°C, 8°C

Az bulutlu

ERZURUM -9°C, 5°C

Az bulutlu

MALATYA -3°C, 8°C

Az bulutlu

VAN -5°C, 8°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 6°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 4°C, 15°C

Az bulutlu ve açık