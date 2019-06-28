  • Bist 100
    96.485
  • Dolar
    5,7904
  • Euro
    6,5854
  • Altın
    262,4902
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray'dan bir transfer daha Galatasaray'dan bir transfer daha
Itır Esen mütevazı arabasıyla dikkat çekti Itır Esen mütevazı arabasıyla dikkat çekti
Galatasaray, Adem Büyük ile sözleşme imzaladı Galatasaray, Adem Büyük ile sözleşme imzaladı
İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlenecek İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlenecek
Ryan Babel resmen Galatasaray'da Ryan Babel resmen Galatasaray'da
Fenerbahçe, golcüsünü resmen açıkladı Fenerbahçe, golcüsünü resmen açıkladı
Hamas'tan Bahreyn Dışişleri Bakanının 'İsrail'in tanınması' açıklamasına cevap Hamas'tan Bahreyn Dışişleri Bakanının 'İsrail'in tanınması' açıklamasına cevap
Kulüplerin borçları için Bankalar Birliği'nden açıklama Kulüplerin borçları için Bankalar Birliği'nden açıklama
İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü
İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü
Belhanda'dan gazetecilere şok sözler Belhanda'dan gazetecilere şok sözler
Köprüde trafik yoğunluğu Köprüde trafik yoğunluğu
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
Kimyasal sızıntının yaşandığı fabrika ruhsatsız çıktı Kimyasal sızıntının yaşandığı fabrika ruhsatsız çıktı
Terör örgütü FETÖ'nün "öğrenci yapılanması"na yönelik operasyon Terör örgütü FETÖ'nün "öğrenci yapılanması"na yönelik operasyon
Afganistan'da çatışma: 8 ölü Afganistan'da çatışma: 8 ölü
AB, Filistin'deki polis misyonunun görev süresini uzattı AB, Filistin'deki polis misyonunun görev süresini uzattı
Başkentte lezzet festivali Başkentte lezzet festivali
Antioksidanlar, akciğer kanserinin yayılmasını engellemek yerine teşvik ediyor Antioksidanlar, akciğer kanserinin yayılmasını engellemek yerine teşvik ediyor
Gazprom stratejik projelerinden nakit akışı bekliyor Gazprom stratejik projelerinden nakit akışı bekliyor
Kovboy şapkalı kapkaç! Genç kız şoka girdi Kovboy şapkalı kapkaç! Genç kız şoka girdi
Antep kurabiyesi coğrafi işaret olarak tescillendi Antep kurabiyesi coğrafi işaret olarak tescillendi
Görüntüsü çirkin balık iskorpiteye vatandaşlardan yoğun ilgi Görüntüsü çirkin balık iskorpiteye vatandaşlardan yoğun ilgi
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Haziran 2019 20:08 | Cuma

İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlenecek

Istanbul Bogazı'nda gürültü kirliliğinin önlenmesi için tekne, yüzer tesis ve ticari yatların denetleneceği bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, son günlerde çeşitli kaynaklardan valiliğe ulaşan şikayetlere göre, İstanbul Boğazı'nda turistik ve eğlence amaçlı tur düzenleyen gezi teknelerinin, yüzer tesis ve ticari yatların aşırı gürültü kirliliğine yol açtığı ve çevrede rahatsızlığa sebebiyet verdiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu olumsuzluğun giderilmesi amacıyla ilgili paydaşların katılım ve destekleriyle gerekli denetim ve önleme çalışmalarının valilik tarafından başlatıldığı bilgisi verildi.

Konuya ilişkin sektör temsilcileriyle toplantı yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda bahse konu deniz araçlarının gürültü değerlerini 3 Temmuz 2019 tarihine kadar Çevre Mevzuatı'nın öngördüğü sınırlara uygun hale getirmeleri konusunda duyuru yapılmıştır. Belirtilen tarihten sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, boğaz hattında yoğun denetimler yapılacak, yasal sınırları aşan gürültü kirliliğine yol açan deniz araçları hakkında yasal işlem yapılacaktır. Söz konusu denetimlerde turistik ve eğlence amaçlı tur düzenleyen gezi tekneleri, yüzer tesis ve ticari yatlardan kaynaklanan gürültünün; gündüz zaman diliminde 70, akşam zaman diliminde 63, gece zaman diliminde 55 desibel sınırlarını aşıp aşmadığı kontrol edilecektir. Sınır değerleri aştığı tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacaktır."

(AA)

Itır Esen mütevazı arabasıyla dikkat çekti
İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü
Köprüde trafik yoğunluğu
Rumlardan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon
Ryan Babel resmen Galatasaray'da
"Türkiye'nin dış politikada sesi daha güçlü çıkıyor"
Fenerbahçe, golcüsünü resmen açıkladı
MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'ye ceza yağdı
İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve yardımcıları istifasını açıkladı
Galatasaray'dan bir transfer daha
Emekliye her ay enflasyon farkı! Memur ve emekliye toplu sözleşme müjdesi!
Kadın subay adayı komando kursunun birincisi oldu
Evladını canice katletmişti... Katil babanın ifadesi kan dondurdu
Kamuya binlerce personel alınacak! İşte başvuru tarihi ve detayları
1 yıl önce boşandığı eşine pusu kurarak sokak ortasında öldürdü
Yıllık izinlerle ilgili bilinmeyenler! Çalışanlar dikkat!
Gizli kamera dehşeti ortaya çıkardı... ABD'de hayvanlara böyle eziyet ediyorlarmış
Efsane geri dönüyor! Bakan Turhan açıkladı
Tehditleri Türkiye için boş laf!
FETÖ elebaşına övgüler dizmişti... Sözde 'sanatçı' konser için Türkiye'de!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ