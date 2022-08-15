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15 Ağustos 2022 Pazartesi 18:49:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 18:49:00

İstanbul Boğazı sağanak yağışın ardından renk değiştirdi

Kaynak: AA

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla deniz kahverengiye dönüştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanakla Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı'na aktı. Çamurlu su Boğaz'ın mavi sularının değişmesine neden oldu.

Kahverengiye dönüşen İstanbul Boğazı suları havadan da görüntülendi.

Etiketler : Meteoroloji İstanbul sağanak yağış
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