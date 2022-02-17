İstabul'da sağlık çalışanının burnunu kıran saldırgan tutuklandı

Ümraniye Devlet Hastanesi'nde geçen hafta koronavirüs olan bir kişi, kendisine müdahale eden acil tıp teknikerine saldırdı.

Saldırıda, sağlık çalışanının burnu kırıldı.

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Şüpheli, koronavirüs olması nedeniyle karantina süresinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Bakan Koca: Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zanlının tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak" ifadesini kullandı.