Isparta'da minibüs ağaca çarptı: 1 ölü
Isparta'da kontrolden çıkan minibüsün refüjdeki ağaca çarptığı kazada sürücü Mehmet Özdemir yaşamını yitirdi, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün 23.30 sıralarında Eğirdir- Isparta karayolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Özdemir´in kullandığı 32 YP 560 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Mehmet Özdemir olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Savcının incelemesinin ardından Mehmet Özdemir´in cenazesi morga konuldu.
(DHA)
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